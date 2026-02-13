タレントの辻希美（38）が12日、Instagramのストーリーズを更新。自宅玄関を公開し、反響が寄せられている。【映像】辻希美、バルコニーや子どもたちが野球を楽しむリビング2022年3月、現在の自宅に引っ越したことを報告し、YouTubeチャンネルでルームツアーを行っていた辻。「大豪邸!!」「こんなおうち住みたい」と話題になっていた。その後もSNSで、巨大なプールが置かれたバルコニーや息子たちが野球を楽しむリビングなど、