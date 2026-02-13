ドジャースは１２日（日本時間１３日）、バッテリー組がキャンプ地のアリゾナ州・グレンデールに集合。球団は選手の施設入りの様子を公開し、昨季ワールドシリーズＭＶＰの山本由伸投手がオシャレな黒髪スタイルを披露した。髪を黒に染め直し、「家族仲間義理人情」とプリントされた黒のＴシャツに黒のパーカを合わせたスタイルで登場した山本。さわやかさを際立たせる形になっており、日本で発売されているウエアを着用してい