ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、全国800か所以上の道を巡ってきた道マニア歴20年の石井あつこさんが、静岡県・伊豆半島にある“廃道”を巡ります。 ※廃道は危険ですので、むやみに立ち入らないでください。 【写真を見る】謎多き静岡・南伊豆の廃隧道を調査！竣工年・名称不明の廃隧道の歴史を紐解く旅【道との遭遇】 竣工年・名称不明の廃隧道を調査！妻良と子浦を結