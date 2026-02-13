ドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合／毎週火曜22時）に出演する俳優の鳴海唯と齋藤飛鳥が、明日放送の60分生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合／毎週土曜13時50分）に登場。「超仲がいい！」という撮影現場の裏話などを明かす。【写真】正義感あふれる弁護士役・鳴海唯、後半のキーマンを演じる齋藤飛鳥『テミスの不確かな法廷』より『テミスの不確かな法廷』は、新聞記者の直島翔による同名小説を実写ドラマ化した異