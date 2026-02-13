クリストフ・ガンズ監督作『リターン・トゥ・サイレントヒル』が、5月15日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定、キービジュアルが解禁された。併せて、「SILENT HILL」シリーズプロデューサーであり、作のExecutive Producerの岡本基氏、そしてゲームから映画までシリーズの音楽を手掛ける作曲家・山岡晃氏より、日本配信決定のメッセージが到着した。【写真】メッセージを寄せたExecutive Producer・岡本基氏、作曲家