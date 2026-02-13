ヘレナ・ツェンゲルが主演する映画『OCHI！ ‐オチ‐』より、アイザイア・サクソン監督がアイデアの原点を明かすインタビューコメントが到着。併せて、かわいいオチと個性的な人間たちの姿を捉えた場面写真が解禁された。【写真】A24が贈る異彩のノスタルジック・ファンタジー『OCHI！ ‐オチ‐』場面写真ギャラリーA24初の本格ファンタジーとなる本作は、孤独な少女と森にすむ不思議な生き物オチが出会い、言葉を超えて心を通