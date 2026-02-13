シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが共演する映画『ウィキッド 永遠の約束』より、オズの人々から愛される“善い魔女”グリンダ役を演じたアリアナ・グランデとジョン・M・チュウ監督が、グリンダの直面する過酷な運命と心の変遷を語る特別映像が解禁された。【動画】『ウィキッド 永遠の約束』特別映像「グリンダの居場所」本作は、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打