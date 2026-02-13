2月20日発売の美容誌「MAQUIA（マキア）」（集英社）4月号の特別版表紙に、なにわ男子の大西流星が登場。インタビューでは5月号から始まる連載への意気込みを語っている。【写真】大西流星『andBOY』vol.3表紙に！クールな眼差しで魅了これまでも「マキア」に登場するたび、驚くほどの“美容好きっぷり”が話題になっていた大西。5月号から、そんな大西の新連載がスタートすることが決定。今回の4月号では、そのプロローグと