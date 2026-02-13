２月に入り、インフルエンザの定点あたり報告数が全国的に「警報レベル」を再び超えている。一度落ち着きを見せた流行が再燃している背景には、流行の主体が「Ａ型」から「Ｂ型」へ移行している可能性がある。厚生労働省、国立感染症研究所の分析から、Ｂ型インフルエンザの特徴を解説する。季節性インフルエンザウイルスには大きく分けてＡ型とＢ型がある。感染研のデータによると、国内では１２月から１月にかけてＡ型が先行