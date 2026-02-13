厚生労働省と各自治体は１３日、最新のインフルエンザ発生状況を公表した。全国的に患者数が急増しており、１医療機関あたりの報告数が国の定める「警報レベル（３０人）」を超えており、埼玉県の一部地域では基準値の２倍に達した。厚労省が１３日に発表した１月２６〜２月１日の発生動向調査によると、全国約５０００の定点医療機関から報告された患者数は、１か所あたり「３０．０３人」となった。大流行の発生・継続が疑わ