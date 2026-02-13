◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）牡馬クラシック路線の“登竜門”となっている共同通信杯の枠順が２月１３日、確定した。デビュー２連勝でホープフルＳを制して、ここでもＧ１馬の貫禄を見せたいロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、６枠６番に決定した。２０年の有馬記念などＧ１・４勝を挙げた名牝クロノジェネシスの初子という超良血馬のベレシー