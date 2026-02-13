男子モーグル決勝ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。2大会連続で銅メダルを獲得した。日本オリンピック委員会（JOC）公式Xは、表彰式の約4時間後に1枚の2ショット写真を投稿すると、ファンから「胸熱」などの声が上がっている。銅メダルを右手に持ち、安堵したような様子でカメラに笑顔を見せる堀島。その右隣に立ち、銅