【Tokai - LS196QZ-CM TK】（宮城県のん28歳）2025年4月に某オークションにて運命的な出会いを果たし、知人たちのひと押しのおかげでお迎えしました。16万円ちょっとでしたが、ニコニコ現金一括代引きしたのはいい思い出です。現在はこれがメインになってます。お気に入りポイントはたくさんありますが……まずは目を引くトップ材。こちら楽器屋さんのオーダー品になるのですが、モデル名の｢TK｣の由来通り、ぼくの推しでもある