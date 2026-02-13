◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都・芝２２００メートル）第１１９回京都記念の枠順が１３日、決定した。昨年の菊花賞で２着のエリキング（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は５枠６番。強い４歳世代の一頭として、今年の始動戦を迎える。去年の天皇賞・春覇者で、骨折からの復帰初戦となるヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は１枠１番。連覇のかかるヨーホーレイク（牡８