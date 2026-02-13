タダノ本社高松市 建設用クレーン大手のタダノ（高松市）は10日、2025年12月期の決算を発表しました。 連結売上高は3494億7700万円と、前期に比べ19.9％の増収となりました。国内売り上げは、建設用クレーンが減少したものの、車両搭載型クレーン・高所作業車が増加し、運搬機械の売り上げも加わり14.2％増となりました。海外売り上げはアメリカManitex社買収などで23.3％増となり、海外売上高比率は64