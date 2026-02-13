2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）に出場した米国のリュージュ代表ソフィア・カークビー選手（25）が、試合結果とは別に「選手村の話題の人物」として注目を集めた。自分を「最も魅力的な未婚女性」（most-eligible bachelorette）と称し、公開アプローチを始めたからだ。カークビー選手は12日（韓国時間）にイタリア・コルティナダンペッツォで開催された2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五