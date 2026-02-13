１０日、展覧会を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月13日】中国天津市の津湾広場で10日、剪紙（せんし＝切り絵細工）作品100点以上を集めた「第2回天津市剪紙芸術精品展」および「新春剪紙・印石・農民画招待展」が始まった。印鈕（印章のつまみ部分）の彫刻や農民画など郷土色豊かな作品も招待されており、多くの来場者でにぎわった。展覧会は天津市文学芸術界連合会、天津市民間文芸家協会、地元