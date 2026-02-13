三度目の冬季オリンピック（五輪）で、初の個人種目金メダルに挑んだ韓国ショートトラックの看板選手、崔萊禎（チェ・ミンジョン、城南市庁）が、悔しさからその目を赤く腫らした。崔萊禎は13日（日本時間）、イタリア・ミラノのアイススケートアリーナで行われた2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪ショートトラック女子500メートル準決勝で、5人中最後にフィニッシュラインを通過し、決勝進出に失敗した。