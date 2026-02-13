６日、青蔵鉄道の保守作業を行う中国鉄路青蔵集団格爾木（ゴルムド）保線区望崑路線作業所の保線作業員。（ゴルムド＝新華社記者／斉芷玥）【新華社ゴルムド2月13日】中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団傘下で青海省と西蔵自治区の鉄道を管理、運営する中国鉄路青蔵集団の格爾木（ゴルムド）保線区望崑路線作業所は崑崙山脈の奥地にある。春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」期