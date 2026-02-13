米新興人工知能（AI）企業アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】対話型生成人工知能（AI）「クロード」を開発する米新興企業アンソロピックは12日、米半導体大手エヌビディアやIT大手マイクロソフトを含む多数の投資家から計300億ドル（約4兆6千億円）の出資を受けたと発表した。企業価値の評価額は3800億ドル（約58兆円）に達し、日本のトヨタ自動車の時価総額に匹敵する規模となった。アンソロピック