9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が、2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』を4月1日にリリースする。それに先立って、最新アーティスト写真が公開された。【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU今回公開された新ビジュアルは、事前に公開された純白の衣装とは相反する、オールブラックで統一されたクールでシックな装いに。すでに発表されているタイトルトラック「Too Bad」が表すように、