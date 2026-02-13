西武不動産は、商業施設「新横浜プリンスペペ」の営業を、2027年3月をもって終了する。新横浜プリンスペペは、1992年3月20日に営業を開始。新横浜プリンスホテルに直結し、ファッションブランドやスーパーマーケット、生活雑貨、カジュアル衣料、書籍など63店舗を有している。西武不動産が保有し、西武不動産プロパティマネジメントが運営している。今後の活用については、西武グループの中期経営計画に基づき、保有アセットの価値