【State of Play】 2月13日7時～ 配信 配信番組「State of Play」にてプレイステーション 5/PC用アクションアドベンチャー「Kena：Scars of Kosmora」が発表された。2026年に発売を予定。 本作は2021年にリリースされた「Kena: Bridge of Spirits」の続編にあたるタイトル。美麗なグラフィックスで描かれる世界を舞台に主人公のKenaが冒険をするタイトルとなっており