北海道・倶知安警察署は2026年2月12日、札幌市中央区に住む無職の少年（19）を預貯金詐欺の疑いで緊急逮捕したと発表しました。少年は2026年2月12日、氏名不詳者と共謀し、金融機関職員などをかたって、後志総合振興局管内に住む70代男性に電話をかけ、還付金返還のため「キャッシュカードを新しく発行する必要があり、回収に行く金融機関職員に渡してほしい」などと嘘を言い、同日、男性の自宅でキャッシュカード2枚