警察がいよいよ日本人による東南アジアでの児童買春撲滅に動き出した。2026年１月には、ラオスでの児童買春を示唆するブログを不正に開設した疑いで大阪府の男が逮捕。さらに警察は、現地に捜査員を送り、「児童買春ツアー」を行う日本人観光業者の捜査も始めているとされる。前編記事『警察が現地に捜査員を派遣…！タイ・ラオス国境で「児童買春ツアー」を行う「日本人」の表向きの顔』より続く。ラオスに20回以上渡航し、買春を