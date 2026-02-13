第2次高市内閣の始動で、労働時間規制の緩和は進むのか（写真はイメージ、KieferPix／Shutterstock.com）（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]働き方改革は「是正」から「是認」へ？ 第2次高市内閣が狙う政策転換の違和感衆議院解散で、仕切り直しとなった働き方政策の議論。労働基準関係法制研究会から出された報告書をもとに、労働基準法の40年ぶり改正まで取り沙汰されていましたが