ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの安田章大（４１）が、映画「平行と垂直」（８月２８日公開）で俳優・のんとＷ主演を務めることが１２日、分かった。安田は自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）の兄・大貴役で、結婚を控える妹・希役をのんが務める。今作は、安田が山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けたことから企画が始動。企画に共鳴した小林聖太郎監督らが加わり、ＡＳＤの専門家に監修を仰ぎながら約２年をかけて脚本を練り、企画実現