時計の針が午後9時半に差し掛かろうとする頃、東京・東上野の路上では車にスーツケースを詰め込む男性らの姿があった。男たちは慣れた手つきで、1つ、2つとケースを車内に積み込んでいく。その最中、道端を歩く3人組が車両へと近づいていく。上下黒の服を身に着けたメンバーの口元はネックウォーマーで隠され、表情は読み取れない。グループの1人が荷積み作業を続ける男性に歩み寄り、顔にめがけて催涙スプレーを噴射する。突然の