夕日に染まる空に何度も何度も白球が打ち上がる。身長189センチ体重90キロ、背番号58の打球は初速スピードが違う。ユニオンデサントスタジアム宜野湾（宜野湾市立野球場）の中堅は122メートルの距離があるのだが、バックスクリーンを破壊しかねない勢いで打球が次々に突き刺さっていく。DeNA春季キャンプの居残り特打。圧巻の打球を放っていたのは、入団５年目の梶原昂希だ。桑原将志が西武に移籍した今季、定位置獲りが期待さ