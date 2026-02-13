【State of Play】 2月13日7時～ 配信 配信番組「State of Play」にて、アクションRPG「Death Stranding 2」のPC版が発表された。発売日は3月19日。 公開された映像では、フレームレート上限の解放、ウルトラワイドスクリーンへの対応、DualSenseの対応、アップスケーリングフレーム生成対応などの機能が明かされた。 【State of Play | Feb