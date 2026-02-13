WBCに2大会連続で選出中日は12日、沖縄・北谷で今季初実戦となるヤクルトとの練習試合に臨んだ。エースの高橋宏斗投手は4回からリリーフ登板。ピンチを背負ったが、圧倒的な落差を誇る決め球で窮地を脱した。「キレがえぐすぎる」「見てて気持ちいい」とファンも目を丸くした。伝家の宝刀が炸裂した。高橋は2番手として4回に登板。先頭の中村悠平捕手に右翼線への二塁打を浴び、3番・伊藤琉偉内野手の二ゴロで1死三塁となるも