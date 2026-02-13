日系3世のケストン・ヒウラとマイナー契約ドジャースが日系3世のケストン・ヒウラ内野手とマイナー契約に合意したと12日（日本時間13日）、米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が報じた。スプリングトレーニングに招待選手として出場する。ヒウラは2017年の米ドラフト1巡目（全体9位）でブルワーズ入り。2019年にメジャーデビューすると、84試合で打率.303、19本塁打49打点、OPS.938をマークした。しかし、その後