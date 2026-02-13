名優イーサン・ホークが、『ミッション：インポッシブル』シリーズのトム・クルーズにご立腹？ ひとりの俳優として感じる率直な心境を明かした。 トム・クルーズといえば、代表作である『ミッション：インポッシブル』シリーズや『トップガン マーヴェリック』（2022）などで身体を張ったアクションに自ら挑み、空中や水中での危険なスタントなどを多数こなしてきた。『ミッション：イ