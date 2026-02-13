ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝が１２日（日本時間１３日）に行われ、小野光希（２１＝バートン）が１回目にフロントサイド１０８０の大技を決めるなど８５・００点をマークし、銅メダルを獲得した。試合後に「諦めずに頑張って良かったなという気持ちだった」と満面の笑み。３回目で清水さら（１６＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が８４・００点で４位となり、自身のメダルが確定し「正直（自分が