ミズノ主催「野球ママの本音座談会」に巨人・田中の妻・里田まいさんが登場巨人・田中将大投手の妻で、現在学童野球に邁進中の息子を育てるタレントの里田まいさんをゲストに迎え、スポーツメーカー大手「ミズノ」主催による「野球ママの本音座談会」が、1月30日にMIZUNO TOKYO（東京都千代田区）で行われた。野球を頑張る子どもを応援するママ同士で楽しく交流することを目的に、“野球に携わるすべての人を笑顔にしたい”とい