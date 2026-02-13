新幹線での移動中、ノートPCで作業に没頭「長年お出迎えやお見送りを続けていると、テレビや新聞の報道だけでは決してわからない、皇族の方々の『お人柄』や『実像』を垣間見ることがあります」こう語るのは、皇族のご活動現場に熱心に足を運ぶ「追っかけ」の女性だ。彼女が特に舌を巻くのが、秋篠宮妃紀子さまの徹底した「完璧主義」だという。「紀子さまのお姿を拝見していて最も驚かされるのは、ご公務の会場に到着された際、お