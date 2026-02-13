日本マクドナルドは2月18日、全国の店舗で新商品「クリームブリュレホットドーナツ」を発売する。店頭価格は3ピース入りで260円（税込）から。販売は3月中旬までを予定している。手軽につまめるサイズ感と食べやすさを特徴とする、新たなホットスイーツとして展開。■“ザクもち”食感ととろりカスタード「クリームブリュレホットドーナツ」は、カスタードクリームを“ザクもち”食感の生地で包んだ温かいスイーツ。キャラメル風味