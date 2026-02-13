歴史の転換点が、もしチェスで決まっていたら--。意欲的な発想から生まれた5編を収録した『コンフィデンシャル・ゲーム』の刊行を記念して、著者の石井仁蔵さんにインタビューを行いました。デビュー作からの変遷や収録作一つ一つへ込めた思いを、じっくりと語っていただきました。【聞き手・構成】あわいゆき【写真】渡辺充俊収録作「ナポレオン・オープニング」の試し読みはこちらから！石井仁蔵 （いしい・じんぞう）1984年生