気候変動に関する勧告的意見を出した国際司法裁判所（ICJ)=ICJ提供 各国政府には、気候変動対策を取る義務がある――。国連の主な司法機関のひとつ、国際司法裁判所（ICJ）が昨夏、気候変動対策について画期的な判断を下した。そのきっかけをつくったのは、太平洋の島国の若者たちだった。南太平洋に浮かぶ人口32万の島国バヌアツ。昨年12月、首都ポートビラの丘にある南太平洋大学のキャンパスは、赤いホウオウボクの