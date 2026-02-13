「超加工食品で肥満、糖尿病、心血管疾患などのリスクが上昇する」「超加工食品は食べ過ぎにつながりやすく、依存性がある」――2025年11月、世界的に権威ある医学誌『ランセット』が超加工食品をメインテーマとして大特集を組み、こんな指摘が話題を呼んだ。これまで、医学の世界では「何をどれだけ食べたか」が健康を左右する指針の一つとされてきた。だが、超加工食品の問題点が認識されるにつれて、「どう作られたものを食べた