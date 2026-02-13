突然ですが、「学童」の正式名称知っていますか？意外と難しい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「学童保育」でした！学童とは「学童保育」を省略した言い方です。主に小学校に通う児童を対象として、放課後や長期休暇中に子どもを預かる保育・支援の場を指します。共働き家庭やひとり親家庭など、保護者が日中や放課後に家庭で子どもを見守ることが難しい場合に利用されることが多いです。学童では、宿題をしたり、友