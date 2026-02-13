注目作を次々と発表する岩井圭也氏。自画像をライフワークとする美大生の視点を通して"才能"を描く青春ミステリー『あしたの肖像』について話を聞く。画家や芸術家をテーマにするのは、意外にも自身初。「僕は数学者の卵の群像劇を描いた『永遠についての証明』でデビューして以来、才能とか今あるものでどう闘うかをずっと書いてきたともいえるんですね。そんな中で出会ったのが、本書に装画を描きおろしてくださった川端健太