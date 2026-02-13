俳優・窪塚洋介の長男で、モデル・俳優の窪塚愛流（あいる）の金髪ショットに、ファンは歓喜した。１３日までにインスタグラムで「＠ｙｓｌ＃サンローラン」とつづって、金髪でデコ出しの窪塚が黒のフリースにカバンのワントーンコーデを披露した。この投稿には「めっさいい」「似合ってますね！」「可愛すぎる」「ナイス金髪」「綺麗〜」などの声が寄せられている。