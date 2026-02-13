【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子でエースの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、が、公式練習に参加し、ラージヒルで初飛びを行った。３回飛び、１回目に１２９・５メートル、２回目は１３０・５メートル、３回目は１３６・５メートルと徐々に飛距離を伸ばして状態の良さをうかがわせた。「やっと楽しくなってきた。上がってきているわけではないですけど悪いところも把握できてい