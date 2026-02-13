スーパーの「物価レーダー」は嘘をつかない​毎日、主婦として買い物をする私の主観的な「物価レーダー」は、去年の正月に激しいアラートを鳴らした。300円だったミカンやトマトが400円になり、迷っている間に今は500円。2025年の1年間で、物価は体感で1〜2割上がった実感がある。​インフレには、時給アップのような側面もあるだろう。だが、日本の特殊な労働法規に守られた正社員の賃金は、この速度には追いつかない。