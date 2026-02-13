◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール3日目(12日、宮崎市)巨人の1軍春季キャンプは宮崎での全日程を終了。阿部慎之助監督は、チームを離れWBCに挑む大勢投手にエールを送りました。宮崎での最終日には、予定の無かったライブBPも実施。これは侍ジャパンのキャンプに参加する大勢投手の要望に応えた形で行われ、大勢投手はWBC球を使ってマウンドにあがりました。阿部監督は、そのピッチングについて「WBCに出るので、いつもよ