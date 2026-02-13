タレントの松居直美（58）が11日、自身のブログを更新。彩り豊かな手作りの朝食を披露した。【写真】「とてもおしゃれ」松居直美が披露した色鮮やかな手作り“のっけご飯”「今朝はご飯に色々とのせてみました」と、この日の朝食をアップ。「鮭を茹でて、ほぐして火を入れて水分を飛ばしたのと 桜の花 紫蘇 山椒の実 大根の皮の醤油漬けと ヘラヘラしながら作った紅生姜」と6種類の多彩な食材がバランス良く盛り付けられ、色鮮