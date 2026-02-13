海外への投資は怖いという不安は、2,647もの銘柄におかずをわける「お弁当箱」のような投資信託の仕組みを知ることで、安心感に変えることができます。本記事では、『増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集して、著者でFPの横田健一氏が、投資信託の基本について詳しく解説します。「世界株ファンド」がオススメとされている理由世界株の代表的な指数 「MSCI ACWI（エムエ