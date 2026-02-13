約398万円から！ トヨタ「新たなヤリス」スペインで発表！トヨタのスペイン法人は2026年2月2日、小型ハッチバック「ヤリス」の2026年モデルを発表しました。今回の改良では、デザインや装備の見直しとともに、よりパワフルなハイブリッドシステム「Hybrid 130」の導入グレードを拡大するなど、都市部での効率的かつ安全なモビリティを追求し、魅力的なアップデートを遂げています。【画像】超カッコいい！ これが新たな「ヤリ