●きょう13日(金)朝は底冷えも 昼は春先取りの暖かさ●週末は一時雲増加も 引き続き気温高め●日曜日は4月並みの暖かさになる所も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 夜中、よく晴れて放射冷却の影響が強まった影響で、少々底冷えが強い朝です。山間部は軒並み氷点下、市街地でも、山口市内など所々0度を下回る気温となりました。 きょう13日(金)は、このあと日中も引き続き高気圧に覆われて安定した晴天。高気圧に南から覆われる形となる